Британский солдат заснял НЛО в виде треугольника

Военнослужащие британской армии во время службы заметили в небе странный объект в форме треугольника.

О том, что Джарред Граутс (Jarred Grouts) запечатлел треугольный НЛО, пишут британские СМИ.

Солдат рассказал, что ночью во время службы заметил в небе подозрительный вращающийся треугольный объект зеленоватого цвета, верхняя часть которого находилась в неподвижном состоянии, а нижняя вращалась.

Британские военнослужащие наблюдали за НЛО несколько минут. Джарред Граутс снял НЛО смартфоном. Фото не очень четкое, но соответствует описанию военнослужащих.

Уфологи предупреждали, что в ноябре ожидается пришествие на Землю инопланетян.