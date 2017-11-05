Полиция ищет злоумышленника, напавшего с ножом на мужчину в Ховрино в Москве. Представители московской полиции рассказали, что в столичном районе Ховрино конфликт произошёл между двумя мужчинами. Один из них не смог убедить собеседника словами, вытащил нож и ударил его.

Раненный мужчина госпитализирован. Подозреваемый скрылся с места происшествия на автомобиле. Полиция ищет преступника, сообщает агентство городских новостей "Москва". Полиция установит, что не поделили мужчины.

Сегодня утром другой злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на сотрудника бригады "скорой помощи" в центре мегаполиса на улице Большая Дмитровка.