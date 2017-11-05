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В Серебряном бору заметили уникальную птицу

5 ноября 2017, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Серебряном бору заметили уникальную птицу
фото: globallookpress.com

На территории Серебряного бора в Москве экологи заметили уникальную птицу.

Сотрудники государственного природоохранного бюджетного учреждения (ГПБУ) "Мосприрода" сообщили, что видели желну – черного дятла, который является самым крупным дятлом нашей страны.

Как сообщает Агентство городских новостей Москва, размах крыльев пернатого составляет около 80 сантиметров. Желну можно узнать по насыщенному черному цвету перьев и красной "шапочке". Эта птица также отличается весьма звонким голосом, который слышен на большом расстоянии.

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Взрыв прогремел в лагере беженцев в Дейр-эз-Зоре, среди погибших есть дети

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Умерла заслуженная артистка РФ Елена Афанасьева

В Краснодаре на 93-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Елена Афанасьева Актрису краснодарского драматического театра похоронят на Славянском кладбище 7 ноября в 12:00.

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Пчелы стоимостью миллион долларов погибли в США после ДТП

Перевозивший ульи с пчелами грузовик попал в аварию в Северной Калифорнии. После этого водитель был вынужден уничтожить разъяренных насекомых. Ущерб от их гибели составил один миллион долларов.

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Красный Крест признал кражу 5 млн долларов из средств на борьбу с Эболой

Красный Крест признал кражу 5 млн долларов из средств на борьбу с Эболой

Из-за коррупции и мошенничества при реализации пожертвований на борьбу со вспышкой Эболы Красный Крест потерял около $5 млн пожертвований. Общая сумма направленных на борьбу с Эболой пожертвований составила $100 млн.

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Ученые, погибшие при крушении Ми-8, не должны были лететь этим рейсом

Ученые, погибшие при крушении Ми-8, не должны были лететь этим рейсом

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