В Серебряном бору заметили уникальную птицу

На территории Серебряного бора в Москве экологи заметили уникальную птицу.

Сотрудники государственного природоохранного бюджетного учреждения (ГПБУ) "Мосприрода" сообщили, что видели желну – черного дятла, который является самым крупным дятлом нашей страны.

Как сообщает Агентство городских новостей Москва, размах крыльев пернатого составляет около 80 сантиметров. Желну можно узнать по насыщенному черному цвету перьев и красной "шапочке". Эта птица также отличается весьма звонким голосом, который слышен на большом расстоянии.