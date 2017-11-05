В Серебряном бору заметили уникальную птицу
5 ноября 2017, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]
На территории Серебряного бора в Москве экологи заметили уникальную птицу.
Сотрудники государственного природоохранного бюджетного учреждения (ГПБУ) "Мосприрода" сообщили, что видели желну – черного дятла, который является самым крупным дятлом нашей страны.
Как сообщает Агентство городских новостей Москва, размах крыльев пернатого составляет около 80 сантиметров. Желну можно узнать по насыщенному черному цвету перьев и красной "шапочке". Эта птица также отличается весьма звонким голосом, который слышен на большом расстоянии.