Правила перевоза багажа и ручной клади в самолетах изменены

С воскресенья, 5 ноября, в России вступили в силу новые правила провоза в самолетах багажа и ручной клади.

Теперь авиакомпании могут продавать невозвратные билеты, в которых исключается функция бесплатного багажа. Перевозчики, однако, обязаны предоставлять услугу провоза ручной клади, если ее вес составляет не менее пяти килограммов на человека – ранее в правилах значились десять килограммов.

Как уточняет портал Lenta.ru, также с сегодняшнего дня вступает в силу новый перечень вещей, которые пассажир сверх минимума имеет право взять с собой на борт самолета. В данный список вошли дамская сумочка, рюкзак или портфель, верхняя одежда, детская люлька или коляска, детское питание, костыли и трости, товары из Duty-free, а также лекарства.