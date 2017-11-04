Ученые, погибшие при крушении Ми-8, не должны были лететь этим рейсом

Трое погибших при крушении вертолета Ми-8 у Шпицбергена ученых изначально не должны были лететь этим рейсом, рассказал заместитель генерального директора компании "Конверс Авиа" Дмитрий Желязков.

Научные специалисты не могли добраться из поселка Пирамида в Баренцбург на катере, и летевший в этом направлении вертолет решил их "подвезти", рассказал он РИА Новости.

Спасатели расширили зону поисков, работы продолжаются. Районы крушения обследуют с воздуха при помощи вертолета.

Минэнерго России назвало имена пассажиров и членов экипажа вертолета Ми-8, который потерпел крушение у берегов Шпицбергена. Среди пассажиров — сотрудники НИИ Арктики и Антарктики.

Пропавший в Норвегии российский вертолет Ми-8 последний раз вышел на связь в 20 км от вертодрома норвежского поселка Баренцбург. 29 октября Ми-8 был обнаружен норвежским судном.