Под Керчью в ДТП погиб ребенок, еще двое детей и восемь взрослых получили травмы

В результате ДТП под Керчью погиб ребенок, еще двое детей и восемь взрослых получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, сегодня, 4 ноября, близ Керчи произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок, а также получили травмы еще двое детей и восемь взрослых.

Водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигаясь со стороны поселка Глазовка в сторону Керчи, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки «Хюндай». В результате ДТП получил смертельные травмы малолетний пассажир автомобиля ВАЗ-2105, водитель и еще четверо пассажиров «легковушки» доставлены в реанимационное отделение больницы.

Также в результате ДТП получили травмы различной степени тяжести водитель и четверо пассажиров, среди которых двое детей, автомобиля «Хюндай», сообщают "Аргументы недели - Крым".

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.