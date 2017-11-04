Сергей Собянин представил Владимиру Путину проекты развития Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин представил президенту России Владимиру Путину доклад о новых проектах градостроительной политики столицы в рамках посещения выставки «Россия, устремленная в будущее».

В частности, столичный градоначальник рассказал президенту о создании сквозного пригородного железнодорожного движения через Москву по примеру МЦК. Помимо этого, Собянин обратил внимание Путина на детский парк развлечений «Остров мечты», который будет построен в Нагатинском районе на заброшенной территории.

На выставке в Манеже представлены мультимедийные и интерактивные экспонаты, демонстрирующие проекты, разрабатываемые профильными министерствами. Она продлится до 22 ноября.

Ранее Сергей Собянин заявил, что завершен самый сложный этап благоустройства города. По мнению градоначальника, наиболее непростым моментом являлась реконструкция исторического центра столицы.