Ученые рассказали, когда мужчины смогут рожать детей

Благодаря успехам трансплантологии мужчины уже в ближайшем будущем смогут рожать детей, заявил президент Американского общества репродуктивной медицины Ричард Полсон. Пересадку матки смогут делать и мужчинам.

Полсон уверен, что подобную операцию захотят сделать многие, поскольку число трансгендеров растет и популярность смены пола довольно высока

. Об этом врач заявил на ежегодном съезде специалистов в области репродуктивной медицины в Сан-Антонио, штат Техас, передает РИА Новости. Мужчины, которые захотят рожать, должны будут пройти определенный курс гормональной терапии. Роды у них будут проходить путем кесарева сечения.

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