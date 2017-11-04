СМИ: победитель «Битвы экстрасенсов» задержан в Петербурге на украденном Bentley

В Петербурге задержали победителя последнего сезона «Битвы Экстрасенсов» Свами Даши на краденном автомобиле Bentley. По словам участника проекта, он приобрел транспортное средство по техпаспорту

При проверке документов поведение водителя показалось инспекторам подозрительным и дорожные полицейские осмотрели VIN иномарки. Выяснилось, что уникальный VIN автомобиля перебит на фальшивый номер. Автомобиль задержали 1 ноября возле станции метро «Выборгская». Экстрасенса также задержали и доставили в полицейский отдел. По словам Петра Смирнова, более известного как Свами Даши, он намерен самостоятельно найти злоумышленника и передать его правоохранителям, пишет «Фонтанка».

В распоряжении Пятого канала оказался комментарий PR-менеджера Петра Смирнова. Она заявила, что автомобиля Bentley у экстрасенса нет, а задержали кого-то другого.