В Одесской области взорвался автомобиль

В Одесской области при взрыве автомобиля погиб его водитель. Об этом сообщает сайт национальной полиции Украины. Взрыв раздался в селе Маяки Беляевского района ранним утром, в 4:30 по местному времени.

Как выяснилось, житель Теплодара, который работает на одном из частных рыболовецких предприятий, вместе со знакомым покинул причал в селе Маяки и сел с ним в свой автомобиль. Машина взорвалась, когда шофер запустил двигатель. Владелец транспортного средства умер по дороге в больницу.

Его знакомый не пострадал. Полицией возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

Ранее у жителя столичного района Раменки похитили иномарку. Согласно последней информации, автомобиль Mercedes-Benz ML 63 AMG угнали с подземной парковки.