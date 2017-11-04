Собчак уверена, что россиянам в День народного единства нечего праздновать
4 ноября 2017, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня, когда россияне празднуют День народного единства, Ксения Собчак не смогла не высказать своего мнения относительно этой даты. По ее мнению, праздновать нечего, так как в обществе нет никакого единства.
Об этом Ксения написала на своей странице в соцсети Instagram. Собчак объявила, что народное единство является неприкрытой ложью.Телеведущая уверяет, что это понятие, так и не появившись, превратилось в блеф и лицемерие.
Кандидат в президенты призвала к исправлению такого безобразия. Собчак выразила уверенность, что, объединившись, люди изменят жизнь и Россию, «чтоб иметь право отмечать День народного единства с гордо поднятой головой».
Ранее Елена Воробей с юмором показала свое отношение к выдвижению Ксении Собчак в кандидаты в президенты. Елена предстала перед всеми в новом образе белокурой девушки с большими губами.