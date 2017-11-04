Никита Михалков назвал место, где Собчак была бы «гениальным президентом»

Российский режиссер Никита Михалков признался, что внимательно следит за ситуацией, которая разворачивается вокруг намерения телеведущей Ксении Собчак участвовать на выборах-2018.

Как сказал известный режиссер в эфире передачи "Право знать!" на телеканале "ТВ Центр", Собчак могла бы стать гениальным президентом, если бы Россия ограничилась Рублевкой. Он вспомнил слова Собчак о том, что страну, которая в 1917-м и в 1937-м выбила всю интеллигенцию, превратившись в отребье, нужно запретить.

По мнению режиссера, у Собчак будут трудности, потому что довольно сложно быть президентом той страны, которую ты сама же запретила. При этом Михалков отметил, что "издевательство, которое существует в сетях по поводу Собчак", он не разделяет.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала предложение главы Чечни Рамзана Кадырова захоронить тело Владимира Ленина. По мнению Собчак, решение по поводу останков Ленина должен принимать не Путин, а российский народ.