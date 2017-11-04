Рамзан Кадыров поздравил россиян с Днем народного единства

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил россиян с Днём народного единства. Политик отметил, что Россия — многонациональная страна, и все её народы объединяет любовь к своему государству, к своей земле.

Глава Чечни отметил, что в этот день нужно отдать дань тем, кто самоотверженно боролся за свою страну. По его словам, старшее поколение пережило многое - войны, революцию, великие открытия и технический прогресс.

"Все тяжелые времена были пройдены только при объединении всего российского народа. В единстве наша сила", - отметил Кадыров. Глава Чечни напомнил, что за единство государства было отдано слишком много человеческих жизней. Он подчеркнул, что "мы никому не позволим разрушить то, что создавали наши предки, и что храним мы".

Как написал Рамзан Кадыров, целостность государства сохраняется благодаря Владимиру Путину.

Ранее Рамзан Кадыров пообещал подарить iPhone X победителю конкурса на лучшее стихотворение про Владимира Путина. Обладателя гаджета определит министерство по делам молодежи Чеченской Республики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что тело Владимира Ленина необходимо захоронить. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его мнению, это неправильно, когда на Красной площади «стоит гроб с мертвым человеком».