Присоединяйтесь к онлайн-трансляции Дня народного единства в Челябинске
4 ноября 2017, 10:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В Челябинске прямо сейчас идет митинг-концерт в честь большого праздника – Дня народного единства. Он организован на пешеходной части улицы Кирова прямо в сердце столицы Южного Урала.
С праздником всех южноуральцев поздравил губернатор Борис Дубровский.
- День народного единства объединяет нашу страну: многонациональную, самобытную, неповторимую, - отметил губернатор. - Ради нашей Родины мы преодолеваем трудности и добиваемся успехов, вкладываем в ее развитие свои силы, знания, опыт и любовь. Мы гордимся своей великой историей, созданной десятками поколений, в том числе и южноуральцами.
Борис Дубровский уточнил, что Южный Урал не раз оказывался в центре больших трудовых событий и заслужил себе славу «опорного края державы».
- Только общая работа над большими проектами позволит России достойно двигаться вперед и достичь новых высот, - сказал глава региона. - Желаю всем мира, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях на благо нашей области и нашей страны!
К онлайн-трансляции можно подключиться здесь.