Присоединяйтесь к онлайн-трансляции Дня народного единства в Челябинске

В Челябинске прямо сейчас идет митинг-концерт в честь большого праздника – Дня народного единства. Он организован на пешеходной части улицы Кирова прямо в сердце столицы Южного Урала.



С праздником всех южноуральцев поздравил губернатор Борис Дубровский.



- День народного единства объединяет нашу страну: многонациональную, самобытную, неповторимую, - отметил губернатор. - Ради нашей Родины мы преодолеваем трудности и добиваемся успехов, вкладываем в ее развитие свои силы, знания, опыт и любовь. Мы гордимся своей великой историей, созданной десятками поколений, в том числе и южноуральцами.

Борис Дубровский уточнил, что Южный Урал не раз оказывался в центре больших трудовых событий и заслужил себе славу «опорного края державы».

- Только общая работа над большими проектами позволит России достойно двигаться вперед и достичь новых высот, - сказал глава региона. - Желаю всем мира, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях на благо нашей области и нашей страны!

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