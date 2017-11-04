Эксперт назвал вероятную причину глобального сбоя в работе WhatsApp

Российский эксперт рассказал о возможных причинах глобального сбоя в работе WhatsApp.

Накануне утром приложение для обмена сообщениями стало недоступно для пользователей в ряде стран, в том числе в России. Технические неполадки были частично устранены через несколько часов.

Аналитик Telecom Daily Илья Шатилин в беседе с RT предположил, что, скорее всего, причиной случившегося стала авария в дата-центре или неудачное обновление программного обеспечения. Вероятность того, что WhatsApp взломали хакеры, Шатилин рассматривать не стал. По его словам, чтобы вывести из строя мессенджер, необходимы большие ресурсы. Это делает атаку бессмысленной с точки зрения получения выгоды.