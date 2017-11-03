ФАС проведет проверку после жалобы на одинаковые цены на iPhone X

Ценообразование на новую модель iPhone станет предметом проверки, которую проведут сотрудники Федеральной антимонопольной службы.

В ведомстве рассказали, что заинтересовались данным вопросом после получения обращения гражданина, передает ТАСС . Он пожаловался на одинаковые цены на смартфон у российских реселлеров.

Продажи iPhone X стартовали в России в пятницу утром. Минимальная цена устройства – 80 тысяч рублей.

Ранее сегодня «Аргументы недели» писали, что ажиотаж вокруг iPhone X возмутил Виталия Милонова. Парламентарий предложил оштрафовать компанию, занимающуюся продажей смартфонов, за то, что она не смогла правильно организовать торговлю.