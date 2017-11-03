ФАС проведет проверку после жалобы на одинаковые цены на iPhone X
3 ноября 2017, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]
Ценообразование на новую модель iPhone станет предметом проверки, которую проведут сотрудники Федеральной антимонопольной службы.В ведомстве рассказали, что заинтересовались данным вопросом после получения обращения гражданина, передает ТАСС. Он пожаловался на одинаковые цены на смартфон у российских реселлеров.
Продажи iPhone X стартовали в России в пятницу утром. Минимальная цена устройства – 80 тысяч рублей.
Ранее сегодня «Аргументы недели» писали, что ажиотаж вокруг iPhone X возмутил Виталия Милонова. Парламентарий предложил оштрафовать компанию, занимающуюся продажей смартфонов, за то, что она не смогла правильно организовать торговлю.