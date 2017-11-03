Ажиотаж вокруг iPhone Х возмутил Милонова

Очередь за iPhone Х в центре Москвы возмутила Виталия Милонова.

В интервью «Известиям» депутат Государственной Думы заявил, что на фирму, занимающуюся продажей смартфонов, нужно наложить административный штраф. В вину коммерсантам парламентарий поставил то, что они не смогли правильно организовать торговлю.

Также Милонов раскритиковал людей, стоявших в очереди. По словам депутата, многие из них – перекупщики, которые стремятся нажиться на «дураках».

Продажи нового iPhone стартовали в российской столице сегодня. Самые дорогие модели устройства во флагманском магазине в центре Москвы раскупили за час.