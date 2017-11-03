Санкции не мешают крымским ученым

Санкции, введенные в отношении Крыма Западными странами, не влияют на ведение научной деятельности в Крымском федеральном университете имени Вернадского.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил заместитель директора по научной работе Физико-технического института КФУ имени Вернадского Максим ЯВОРСКИЙ, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

«Например, сотрудница физтеха Кира СЕЛЕЗНЕВА успешно защитила кандидатскую диссертацию во Франции в городе Бордо буквально полгода назад. У нее была двойная аспирантура: половину времени она училась тут, половину там. Никаких проблем не возникло. Наши сотрудники, пользуясь международной программой академической мобильности КФУ, беспрепятственно ездят в Европу на различные научные школы. Недавно они две недели были на Корсике в школе по магнетизму, там читали лекции ученые с мировым именем. Несколько коллег пригласили в США, их пригласили на конференцию», – рассказал он.

По словам ЯВОРСКОГО, ученые могут беспрепятственно публиковать свои работы в зарубежных научных изданиях. При этом, отметил он, отсутствует предвзятое отношение к крымским работам, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Как человек, который делает это несколько десятилетий, я могу сказать, что в этом плане вообще ничего не поменялось. Никакого более строгого отбора или предвзятого отношения к работам из Крыма нет. По крайней мере, к работам по физике, математике – это я могу совершенно смело утверждать», – добавил замдиректора.

Однако, по его словам, некоторые проблемы все же есть. Связаны они с участием крымчан в международных научных грантах.

«Но дело не в том, что нас не хотят брать. Нет, нас приглашают. Но в европейской комиссии не знают, как быть с финансовыми вопросами. Как ученому из Крыма платить зарплату? То есть, чисто технические моменты возникают. Но они никак не связаны с отношением к нашим ученым», – подчеркнул ЯВОРСКИЙ.

По его мнению, наука рано или поздно станет главным объединяющим звеном, которое «нас всех в итоге опять сблизит и подружит».