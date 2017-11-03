Австрийские власти отказали во въездных визах журналистам из Крыма

Отказ австрийских властей предоставить въездные визы журналистам из Крыма, которые собирались принять участие в совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, закономерный шаг.

Об этом «Аргументам недели – Крым» сообщил политолог Николай ФИИППОВ.

По его словам, подобный отказ еще раз демонстрирует насколько недемократично ОБСЕ. Однако, такой шаг является закономерным и вытекает из всех предыдущих действий, направленных на непризнание Крыма, властей республики и теперь крымских журналистов, пишут "Аргументы недели - Крым".

ФИЛИППОВ отметил, что ситуация может измениться после импичмента президенту Украины Петру ПОРОШЕНКО. Вопрос: будет ли импичмент и как скоро?

Эксперт отметил, что США пока наблюдают за ситуацией в Украине и особо не вмешиваются. Однако, по мнению эксперта, даже новый президент соседнего государства будет вести антироссийскую политику.