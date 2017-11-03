4 ноября в Екатеринбурге откроют площадь перед Дворцом молодежи

В День народного единства после реконструкции откроется площадь перед Дворцом молодёжи, а также пешеходная зона со стороны Пестеревского переулка. Основные работы по благоустройству территории возле Дворца молодёжи завершены, сообщает пресс-служба Дворца молодежи.

Уже в День народного единства жители и гости Екатеринбурга смогут прогуляться по новому бульвару Молодёжи. Именно так будет называться пешеходная зона рядом с Дворцом молодёжи, согласно проекту реконструкции площади Коммунаров к чемпионату мира по футболу.

- Важно, что в разработке плана благоустройства территории активное участие принимали специалисты «Мастерской Белянкина» - последователи архитектора Геннадия Белянкина, под руководством которого строилось здание Дворца молодежи. Они учли изначальную идею архитектора – «перетекание» интерьера в экстерьер, то есть создание единого пространства Дворца молодёжи и прилегающей территории, - рассказал директор Дворца молодёжи Константин Шевченко. – Мы надеемся, что это пространство станет местом, где будет собираться активная молодёжь.

Забор со стороны центрального входа и Пестеревского переулка строители обещают убрать уже сегодня вечером, хотя изначально собирались сделать это 7 ноября.

- Завершили все строительные работы раньше срока, успели к празднику. Остался лишь монтаж малых архитектурных форм: вазоны, урны, скамьи, качели, светильники – их будут устанавливать в 10-х числах ноября, но, согласно плану, на это у рабочих ещё есть время до конца ноября, - прокомментировала Галина Дубровина, заместитель начальника управления ГКУ СО «Управление капитального строительства Свердловской области».