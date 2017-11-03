Собчак и компания неплохо заработают после выборов

Дамы шоубиза, которые заявили о своем желании стать президентом России, после предвыборной компании смогут больше зарабатывать на корпоративных мероприятиях.

Об этом в комментарии «Аргументам недели – Крым» заявил политолог Николай ФИЛИППОВ.

По его словам, сегодня в российской оппозиции нет достойных кандидатов, которые смогли бы тягаться с очевидным лидером на выборах президента в 2018 году. Алексей НАВАЛЬНЫЙ, по словам эксперта, в этой ситуации годится только на роль страдальца. Поэтому было решено создать из выборов некий балаган.

ФИЛИППОВ отметил, что подобные заявления звезд могут понизить явку на выборах, которая и без того будет низкая. Это объясняется тем, что в стране сегодня есть только один лидер у которого нет видимых и сильных конкурентов, пишут "Аргументы недели - Крым".

Кроме того, по мнению эксперта, Владимир ПУТИН мог бы выиграть выборы баллотируясь на должность президента в любой другой стране.

Напомним, телеведущая Ксения СОБЧАК заявила о своем желании стать президентом России. Ее примеру последовали общественница Екатерина ГОРДОН и порноактриса Елена БЕРКОВА.