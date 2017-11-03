На модернизацию «Александринской горно-рудной компании» направят 150 миллионов

Вчера, 2 ноября, губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретился с президентом Русской медной компании Всеволодом Левиным. Глава РМК продемонстрировал свой план модернизации Александринской горно-рудной компании.

На сумму свыше 150 миллионов рублей планируется реализовать сразу два масштабных проекта. Первый рассчитан на модернизацию обогатительной фабрики. Здесь заменят фильтровальное оборудование (керамические фильтры медного и цинкового концентратов) на фильтр-прессы. Благодаря инновациям будет улучшена экологическая безопасность, уменьшена до полутора раз влажность отгружаемых концентратов, и, как следствие, уменьшена цена транспортировки груза на пять тысяч тонн ежегодно. Это намечено в планах на 2018 год.



В рамках второго проекта уже начаты геолого-разведывательные мероприятия на Катабукском участоке медно-цинковых колчеданных руд. Он находится на территориях Верхнеуральского и Нагайбакского районов. По предварительным данным, здесь находится 300 тысяч тонн меди и 390 тысяч тонн цинка, что сопоставимо по объему с разрабатываемым месторождением «Чебачье» в Верхнеуральском районе. Геологоразведку планируют завершить в 2019 году.

Президент РМК Всеволод Левин пояснил, что благодаря благоприятному рынку, профессиональному коллективу, а также, что немаловажно, большому опыту эффективного и экологичного недропользования, Русская медная компания продолжает развитие своих действующих производственных активов.



- Приоритетные задачи для АГК - совершенствование технологий обогащения руды, сохранение социальной стабильности на территории присутствия, восполнение собственной сырьевой базы предприятия, - рассказал Всеволод Левин. - Решение этих задач обеспечит стабильную работу одного из ключевых предприятий компании в Челябинской области.