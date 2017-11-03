Нежданная побудка стоила полицейскому нервов
3 ноября 2017, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница Иловлинского района Волгоградской области осерчала на полицейского за раннюю побудку, вызванную необходимостью провести показания о возгорании поблизости сухостоя.
Как сообщает портал "Волга-Каспий", приехавший оперуполномоченный пытался расспросить 30-ти летнюю женщину о прошествии. Однако, пребывавшая в алкогольном опьянении жительница ничего путного сказать не могла и по отбытию полицейского решила ему насолить, написав на следующий день заявление в полицию на кражу им мобильного телефона.
Сотрудники собственной безопасности областной полиции оперативно провели расследование и нашли мобильный телефон в хозпостройке. После чего подозреваемая призналась в злом умысле и навете на участкового - так она хотела ему отомстить за то,что её разбудили. Теперь женщине грозит уголовная ответственность и возможное лишение свободы на срок до двух лет.