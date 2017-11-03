Председатель заксобрания Кировской области поздравил кировчан
3 ноября 2017, 17:10 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]
События четырехсотлетней давности стали для нас символом народного единения и гражданской сознательности. На примерах истории мы видим, что русский народ, сплотившись, способен на подвиги, которые останутся в веках. Не случайно глава нашего государства Владимир Путин говорит, что патриотизм – идея, объединяющая российскую нацию.
Только в единстве мы сможем добиться того, чтобы Россия была сильной державой, чтобы в нашей стране всегда царили мир и экономическое благополучие.
Желаю всем жителям Кировской области счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, а нашей малой родине – процветания.
Председатель Законодательного Собрания Кировской области
Владимир Васильевич Быков