Греция у российских туристов в приоритете

Никакие потрясения и экономические трудности не способны разбить любовь россиян к Греции. Крит, Халкидики, Родос, Закинф, Кос и Пелопоннес - вот полюбившиеся традиционные туристические маршруты. К ним в этом году добавились Тасос, Кавалу и Кикладские острова.



"Нынешний год завершится со знаком плюс, и мы этим очень довольны. Полагаем, что удастся достигнуть отметки в 850-880 тысяч российских туристов и, возможно, принимая в расчет данные по круизам, даже превзойти эти цифры", - заявил директор представительства национальной туристической организации Греции в России и странах СНГ Поликарпос Эфстатиу.



П.Эфстатиу отметил, что кроме туристов, прибывающих из России в Грецию прямыми рейсами, некоторые россияне прибывают в Грецию через другие страны Европы, что существенно увеличивает туристический поток. Количество российских туристов, прилетевших в Грецию прямыми рейсами с января по август, составило 634,6 тыс. человек, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Глава туристического офиса уверен, что до конца года общий рост достигнет 10-12%.







По его словам, Россия входит в пятерку основных въездных рынков Греции и занимает пятое место после Великобритании, Германии, Италии и Франции. По статистике консульства Греции в Москве, в 2017 году число виз было почти таким же, как за 9 месяцев 2016 года. По данным консульства в Петербурге и Новороссийске, в этом году Греция выдала россиянам на 35% виз больше, чем за аналогичный период прошлого года.