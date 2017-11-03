Участники проекта "Музыка в метро" выступят на трех станциях Московского центрального кольца 4 ноября. Об этом сообщается в официальном канале МЦК в Telegram, пишет портал "Москва 24".



"Завтра на ТПУ "Деловой центр", "Кутузовская" и "Лужники" железнодорожники подготовили для пассажиров МЦК приятный сюрприз", − сказано в сообщении. Также уточняется, что выступления начнутся в 10:00. Как подчеркнули организаторы концертов, участники проекта "Музыка в метро" "создадут приятную музыкальную атмосферу" в праздничный день.



Проект "Музыка в метро" стартовал 25 мая 2016 года. Его первые площадки открылись на станциях метро "Выставочная", "Маяковская" и "Курская". В 2017 году уже около 200 солистов и групп получили аккредитацию на выступления в метро.



Новый сезон подземных концертов начался 1 марта. Они проходили на 15 площадках в столичной подземке. Помимо действовавших ранее площадок на "Выставочной", "Курской" и "Маяковской", для выступления артистов организовали места на "Достоевской", "Боровицкой", "Полянке" и других станциях, сообщил "М24".



