Кадыров признался в отсутствии интереса к новым и старым iPhone
3 ноября 2017, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]
Рамзан Кадыров опроверг появившиеся в интернете сообщения о том, что он уже приобрел iPhone X. Соответствующий пост глава Чеченской республики разместил сегодня в своем Telegram-канале.
Кадыров рассказал подписчикам, что он «не гоняется» ни за новыми, ни за старыми моделями смартфона. Политик обвинил источники, которые распространяют о нем недостоверные слухи, во лжи.
Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что в Москве стартовали продажи iPhone X. Самые дорогие модели устройства во флагманском магазине в центре российской столицы раскупили за час. Минимальная цена гаджета в России – 80 тысяч рублей.