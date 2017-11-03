Радио «Business FM Челябинск» стало победителем федерального конкурса финансовой

Итоги подвели в Екатеринбурге на финальной сессии. Всего на рассмотрение оргкомитета поступило около 170 заявок из 46 регионов России, в шорт-лист вошло 75 работ. Челябинская радиостанция представила материалы про банки, про валюту, малый и средний бизнес, налоги, недвижимость, и они получили высокую оценку жюри. Сам конкурс проходил уже в третий раз, и третий раз на первом месте в номинации «Лучшая региональная радиостанция» - «Business FM Челябинск». Это говорит об объективности жюри и качественной работе журналистов, отмечает председатель оргкомитета «Рублевой Зоны» Дмитрий Дригайло:

«Для нас нет никаких ограничений по количеству призов, которые может завоевать та или другая редакция СМИ. Для нас главное - это профессионализм и постоянное обращение к теме экономики, бизнеса и финансов. Да, я слушал материалы «Business FM Челябинск», радиостанция участвует не первый раз. И в целом это, как правило, очень профессионально, это довольно быстро, компетентно и довольно вкусно, что касается упаковки продукта. На финале конкурса шел разговор о том, что региональные СМИ зачастую провинциальны, но я могу сказать, что к «Business FM Челябинск» это утверждение вовсе не относится».

Организация конкурса год от года становится все лучше, интереснее становится обучающая программа, которая предшествует торжественной церемонии, отмечает редактор «Business FM Челябинск» Юлия Гутенева. Она присутствовала в Ельцин Центре на награждении победителей: «В этом году впервые памятные награды вручали тем, кто занял три призовых места (раньше отмечали только первое), вызывали на сцену по олимпийской системе — с третьего места. Когда назвали второе место, а это „Business FM Самара“, не было уже никаких сомнений, что первое место — наше. Приятно, что сразу две радиостанции одного бренда из разных регионов входят в тройку лучших».

Напомним, конкурс «Рублевая зона», который проводят компания TeleTrade и Союз журналистов России, проходит с 2014 года. Традиционно, весной награждают лучших журналистов региональных СМИ, а уже осенью выбирают региональные деловые, общественно-политические, специализированные финансовые СМИ.