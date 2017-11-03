В ЛДПР предложили перенести празднование Дня России с 12 июня на 21 сентября.

С соответствующей инициативой выступили сегодня депутаты Алексей Диденко, Михаил Дегтярев, а также Борис Чернышов. Данный законопроект уже внесен на рассмотрение нижней палаты, передает ТАСС.

Напомним, что президент РФ Борис Ельцин в 1994 году подписал указ, согласно которому 12 июня стал государственным праздником – Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России. Члены партии ЛДПР считают, что 21 сентября является более подходящей датой, поскольку именно в этот день в 1862 году император Александр II открыл в Великом Новгороде памятник, ознаменовавший тысячелетие с момента основания государства.