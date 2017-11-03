Самолёт МС-21 в ходе лётных испытаний в Подмосковье набрал высоту 12 км

Опытный образец российского пассажирского самолёта МС-21-300 в ходе испытаний в Подмосковье набрал высоту 12 километров. Полёт продолжался свыше трёх часов. Все системы авиалайнера работали штатно.

В корпорации «Иркут» рассказали, что МС-21-300 в четверг, 2 ноября, совершил первый полёт с аэродрома ЛИИ им. М.М.Громова. В ходе полёта определялись характеристики устойчивости и управляемости на высоте от шести до 12 тысячи метров. Системы самолёта работали штатно.

Напомним, ранее пассажирский самолёт МС-21 выполнил первый перелёт из Иркутска в подмосковный Жуковский.

Пресс-служба ПАО «Корпорация «Иркут» сообщала, что управлял самолетом летчик-испытатель, Герой России Олег Кононенко.