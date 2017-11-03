Борис Дубровский встретился с участниками фестиваля «Синегорье»

Сегодня в Челябинске завершается грандиозным гала-концертом VIII международный фольклорный фестиваль «Синегорье». За столько лет мероприятие стало одним из брендов Южного Урала. В этом году среди участников танцевальные коллективы из Белоруссии, Южной Осетии и ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота. Кроме того, познакомиться с культурой Южного Урала приехал президент международной фольклорной ассоциации господин (IGF) Дорелу Косма. Он предложил Челябинской области стать ещё одним представителем России в их интернациональной организации (первым представителем стала Свердловская область).



Глава региона Борис Дубровский встретился с руководителями международных и российских делегаций творческих коллективов и поблагодарил их за усилия по сохранению фольклорного искусства и укрепление международных культурных связей.

- Наш регион часто называют «перекрестком культур»: здесь долгие годы бок о бок в мире и согласии проживают представители более 130 народов. Для нас большая честь официально представлять Россию в международной фольклорной ассоциации IGF. Народное творчество близко и понятно каждому. Оно самобытно и способно хранить уникальную историю и проявление души народов, – сказал Борис Дубровский.

Дорелу Косма вручил Борису Дубровскому особую эмблему ассоциации IGF, а глава региона вручил ему специальную премию Челябинской государственной филармонии – «Золотой скрипичный ключ».

Кроме того, господин Косма попросил Бориса Дубровского передать Владимиру Путину золотую медаль международной фольклорной ассоциации IGF за вклад в развитие культуры. Президент международной фольклорной организации упомянул, что в прошлом году такую же медаль он вручил папе римскому Франциску.

- Мы оценили культуру вашего региона – она одна из прекраснейших во всей России. Мы надеемся, что в ближайшие время к участию в фестивале присоединятся представители многих стран. От всей души благодарю вас за награду, обещаю, что всегда буду носить ее с собой, и прежде всего в своем сердце, – отметил гость.

Также участники встречи обсудили, как поддержать фольклор во всём мире. Кроме того они дали высокую оценку уровеню проведения южноуральского фестиваля.