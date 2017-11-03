Видеозапись в честь Дня народного единства сняли в Росгвардии

В преддверии Дня народного единства Росгвардия выпустила ролик.

В видео участвуют военнослужащие, бойцы спецназа, связисты, сотрудники ОМОН, СОБР, а также вневедомственной охраны. Кроме того, на записи можно увидеть военных авиационных и водолазных подразделений. Все они рассказывают о задачах, которые они ежедневно выполняют, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие граждан Российской Федерации, передает ТАСС.

Полную запись можно увидеть на официальном сайте Росгвардии.