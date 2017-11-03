Минтруд установил размер больничных и декретных в 2018 году

В 2018 году размер больничных, пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком увеличится. Максимальный размер декретных составит 61 375 рублей в месяц.

Эта выплата увеличится в будущем году на 3 542 рубля в сравнении с 2017 годом. Максимальный размер больничных в 2018 году также составит 61 375 рублей в месяц.

В Минтруде РФ объяснили, чтобы выплаты и по больничным листам, и по беременности, и родам были максимальными, официальный заработок за 2017 год должен составлять не менее 755 тысяч рублей (в среднем около 63 000тысячи рублей в месяц), а за 2016 - 718 тысяч рублей. При более низком доходе пособия будут ниже.

В 2018 пособия будут исчисляться из заработка за 2017 и 2016 годы. Сумма заработка, с которого уплачиваются страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, ежегодно индексируется.

Декретный отпуск длится по закону 140 дней, и именно за него женщина может получить 282 тысячи рублей. Выплата увеличивается, если беременность многоплодная или протекает с осложнениями.

По окончании "декретного отпуска" женщины оформляют отпуск по уходу за ребенком. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенко в 2018 году составит для работающих женщин 24 503 рубля, - пишет "Российская газета".

В Минтруде подчеркнули, что пособия такого размера смогут получить только официально работающие граждане.