Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле приветствуют инициативу знаменитого хоккеиста Александра Овечкина создать общественное движение "Команда Путина".

О своей идее хоккеист Александр Овечкин - нападающий сборной России, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон", - написал вчера в Инстаграм.

По словам Пескова, ему пока неизвестно, в какой форме будет эта инициатива реализовываться, но "в целом желание Саши выразить поддержку нашему президенту, тем более из-за рубежа", приветствуется. Как отметил официальный представитель Кремля, Александр Овечкин - очень известный россиянин, успешный россиянин, и известно, что он высоко ценит нашего президента.

Как пишет знаменитый хоккеист, в последнее время в западной прессе появилось сочетание Putin’s team, то есть команда Путина. Овечкин признался, что "никогда не скрывал своего отношения к Президенту", "всегда открыто его поддерживал".