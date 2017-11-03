Россияне считают порогом бедности ежемесячный доход в 20 тысяч рублей

Россияне назвали порогом своей бедности ежемесячный доход в 20 тысяч рублей. Опрос проводился Общественной палатой (ОП).

Как отметила глава комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок, люди говорят, что доход 20 тысяч - это все, предел, - сообщает РИА Новости.

Россияне в августе стали еще беднее

По данным исследования Фонда общественного мнения, опубликованным в середине октября, для счастья россиянам хватило бы зарплаты в размере 50 тысяч рублей в месяц. А 100 тысяч в представлении многих - богатство.