Перед керченским парком «Патриот» будет установлена огромная звезда
3 ноября 2017, 12:51 [ «Аргументы Недели. Крым» ]
Власти Керчи надеются, что, помимо военно-патриотического воспитания, тематический парк «Патриот» станет туристическим магнитом.
«Когда откроют мост, то проезжающие по нему туристы увидят слева большую звезду, что, несомненно, будет вызывать интерес», – уверена куратор проекта керченского парка Лариса ЩЕРБУЛА, пишут "Аргументы недели - Керчь".
В интервью «Аргументам недели – Керчь» она рассказала, что 15 миллиардов, необходимых на парк, выделит министерство обороны, и вводиться в эксплуатацию патриотический объект будет частями, окончательно сформировавшись к 2020 году.