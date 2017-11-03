Перед керченским парком «Патриот» будет установлена огромная звезда

Власти Керчи надеются, что, помимо военно-патриотического воспитания, тематический парк «Патриот» станет туристическим магнитом.

Росгвардия создаст морскую бригаду для обеспечения безопасности Крымского моста "Аргументы недели - Керчь".

В интервью «Аргументам недели – Керчь» она рассказала, что 15 миллиардов, необходимых на парк, выделит министерство обороны, и вводиться в эксплуатацию патриотический объект будет частями, окончательно сформировавшись к 2020 году.