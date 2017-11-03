Как пензенцы Ленина искали

Октябрьская революция представляется нам как нечто отдалённое, покрытое сухими цифрами, фактами, именами и редкими черно-белыми фотографиями. Портал «Пенза-Пресс», в преддверии Дня народного единства, предлагает окунуться в исторический экскурс тех дней на примере Пензы.



В руки журналистов попала книга Василия Кураева «Октябрь в Пензе»(16+), уроженца Пензы и ярого большевика. Его высказывания, безусловно, эмоциональны, резки, но благодаря этому те лихие дни перестают в наших глазах быть просто архивными страницами.



О первых днях новой власти подробнее в материале Галины Пресняковой на сайте «Пенза-Пресс»