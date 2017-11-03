Появились подробности гибели пятерых человек на озере Аргази в Челябинской области. На месте происшествия сегодня продолжают работать спасатели МЧС. Трагедия произошла 1 ноября.

В среду вечером в МЧС поступило сообщение о том, что на озере Аргази в 50 метрах от берега перевернулась дюралевая лодка.

Как рассказали жители Карабаша, компания из пяти человек ежегодно приезжала на озеро Аргази. Несколько лет назад здесь утонул их приятель. Выплывая на лодке на озеро, друзья поминали его.

На поминках люди выпивали. Первой на берегу спасатели нашли девушку. Самостоятельно спастись смогли только два человека. Когда дюралевая лодка начала тонуть, на помощь подоспела другая лодка. По данным МЧС, неподалеку на водохранилище рыбачили двое мужчин, которые оказались сотрудниками полиции. Они бросились на помощь тонувшим людям. Они подняли тонущих людей на свою лодку и направились к берегу, но в условиях сильной волны и перегруза их судно также опрокинулось примерно в 200 метрах от берега. До берега вплавь удалось добраться лишь двум пассажирам первой лодки.

На сегодняшний день сотрудниками УСЦ в ходе обследования акватории обнаружено тело четвертого погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются. Всего задействовано 180 человек и 36 единиц техники, в том числе от МЧС 72 человека и 18 единиц техники, 7 плавсредств, 5 водолазных групп, вертолёт МИ-8.