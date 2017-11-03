Собянин объявил об открытии участка фиолетовой линии московского метро

В пятницу, 3 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии участка фиолетовой ветки московского метро.

Рабочим удалось завершить строительство станций "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" на сутки раньше запланированного. На своей страничке в соцсети "ВКонтакте" Собянин подчеркнул, что данные работы необходимо было провести для улучшения транспортного обслуживания.

Градоначальник поблагодарил строителей за напряженные трудовые дни, а москвичей – за терпение и понимание.

В департаменте транспорта Москвы "Аргументам недели" сообщили, что во время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии сотрудники подземки проверили путевую инфраструктуру, осмотрели эскалаторы, привели в порядок лестничные марши и стены, отремонтировали светильники, а также промыли навигационные элементы.