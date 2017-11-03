Мясоперерабатывающий комбинат в Челябинске обеспечен надежным электричеством

Энергетики «Челябэнерго» обеспечили надежное электроснабжение мясоперерабатывающего комбината «Таврия», который расположен в Ленинском районе Челябинска.

Для этого специалисты построили в ввели в эксплуатацию новую сетевую инфраструктуру напряжением 10 кВ на подстанции (ПС) 110/10 кВ «Гранитная». Кроме того, они построили две кабельно-воздушные линий электропередачи 10 кВ протяженностью 3,7 км каждая.

Новый сетевой комплекс выдал мощность в объеме 2 МВт, который нужен для стабильной работы комбината. Работы выполнили подрядчики в рамках исполнения обязательств по договору технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».