Стало известно, сколько россиян ощущают народное единство

Сегодня стало известно, сколько граждан Российской Федерации ощущают народное единство.

Количество россиян, убежденных, что жители страны сплочены, к настоящему моменту достигает 54 процентов. Число скептиков составляет 40 процентов, передает ТАСС, ссылаясь на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Интересно, что среди людей от 18 до 24 лет около 63 процентов опрошенных убеждены в том, что в России существует народное единство.

Напомним, что год назад половина граждан РФ высказалась за и против (по 44 процента).