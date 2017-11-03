В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой в пятницу утром в России. Мессенджер не доступен не только в нашей стране, но и у пользователей в Испании, Германии, Великобритании, Франции, Турции и других странах, - передает RT со ссылкой на издание El Periodico.

Пользователи начали сообщать о проблемах с отправкой сообщений примерно в 10 часов (мск) пятницы, 3 ноября, и жалуются, что без WhatsApp грустно.

Причина глобального сбоя пока не известна. Не доступен WhatsApp и в Сингапуре, и в Великобритании.

Представители мессенджера принесли свои извинения и сообщили, что работают над проблемой приложения.

Ожидается, что функциональность мессенджера WhatsApp будет восстановлена в ближайшее время.

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