Почти 1200 боеприпасов времён войны за год обнаружили в Курской области

Только за этот год в Курской области было найдено 1177 боевых припасов времён войны и с годами эти находки не уменьшаются.



По сообщению портала «Курск-Сити» в прошлом году было найдено 976 артиллерийских снарядов различного калибра. А одних только Щиграх в течение двух дней проводились работы по обезвреживанию целого арсенала немецких снарядов.

19 сентября в Фатежском и Поныровском районах Курской области жители обнаружили склад из боевых снарядов и миномётной мины.



Служба спасения Курской области официально призывает жителей быть особенно внимательными при проведении земляных работ в осенний период.