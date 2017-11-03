Cамые дорогие iPhone X в Москве раскупили за час в первый день продаж

Продажи новых iPhone X в Москве сегодня в магазине на Тверской начали в 8 часов. Во флагманском re:Store в центре столицы за час, к девяти утра, раскупили все самые дорогие iPhone X - с объемом памяти 256 гигабайт. О таких темпах продаж рассказали сотрудники магазина изданию RNS.

Продавцы магазина отдавали не более двух смартфонов в одни руки, пишут "Ведомости". Говорят, покупатели забирали по два.

Всего в Россию завезли около 15 тысяч новых iPhone X. В московском магазине еще остались в продаже версии на 64 гигабайт.

Людей, стоящих на морозе за iPhone X, обогреют

Сотни желающих приобрести новый айфон начали загодя занимать очередь. Под дверью магазина ночью стояла толпа. Мосгортранс даже предоставил автобус для обогрева стоящих в очереди на Тверской.

Появилась информация, что из-за ажиотажа на новые смартфоны активизировались мошенники. Выявлены более 500 мошеннических сайтов.