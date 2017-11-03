Cамые дорогие iPhone X в Москве раскупили за час в первый день продаж
3 ноября 2017, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]
Продажи новых iPhone X в Москве сегодня в магазине на Тверской начали в 8 часов. Во флагманском re:Store в центре столицы за час, к девяти утра, раскупили все самые дорогие iPhone X - с объемом памяти 256 гигабайт. О таких темпах продаж рассказали сотрудники магазина изданию RNS.
Продавцы магазина отдавали не более двух смартфонов в одни руки, пишут "Ведомости". Говорят, покупатели забирали по два.
Всего в Россию завезли около 15 тысяч новых iPhone X. В московском магазине еще остались в продаже версии на 64 гигабайт.
Сотни желающих приобрести новый айфон начали загодя занимать очередь. Под дверью магазина ночью стояла толпа. Мосгортранс даже предоставил автобус для обогрева стоящих в очереди на Тверской.
Появилась информация, что из-за ажиотажа на новые смартфоны активизировались мошенники. Выявлены более 500 мошеннических сайтов.