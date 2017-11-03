Борис Дубровский поздравил южноуральцев с Днем народного единства

Завтра, 4 ноября, южноуральцы вместе с другими регионами страны будут праздновать День народного единства. В нашем регионе по этому случаю организовано более 500 различных мероприятий.

Повестка насыщена и в самом Челябинске: всех желающих ждут на митингах, шествиях, народных гуляниях, концертах и праздничных программах.

- День народного единства объединяет нашу страну: многонациональную, самобытную, неповторимую, - поздравил южноуральцев губернатор Борис Дубровский. - Ради нашей Родины мы преодолеваем трудности и добиваемся успехов, вкладываем в ее развитие свои силы, знания, опыт и любовь. Мы гордимся своей великой историей, созданной десятками поколений, в том числе и южноуральцами.

Борис Дубровский подчеркнул, что наш регион не раз оказывалсяв центре больших трудовых событий и заслужил себе славу «опорного края державы».



- Только общая работа над большими проектами позволит России достойно двигаться вперед и достичь новых высот, - отметил он. - Желаю всем мира, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях на благо нашей области и нашей страны!



Программу празднования Дня единства смотрите в афише.