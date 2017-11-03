Митинг в Челябинске откроется в 12-00 на Кировке

Программа праздничных мероприятий в субботу, 4 ноября, в Челябинске будет очень насыщенной.

В 11-00 от Свято-Симеоновского кафедрального собора начнется крестный ход, который будет приурочен к празднику Казанской иконы Божией Матери. Колонна верующих пройдет по Свердловскому проспекту до храма Александра Невского на Алом поле, где ожидается молебен.

Рядом с памятником танкистам-добровольцам начнут работу интерактивные стелы, где горожане смогут посоревноваться в знании истории. Начало в 11-00.



Праздничный митинг начнется в 12-00 на Кировке, на сцене у Главпочтампа. Здесь горожан и гостей города поздравит глава региона Борис Дубровский,а также выступят творческие коллективы со своими лучшими номерами.