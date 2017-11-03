Ученые выявили, почему женщины чаще становятся инициаторами развода

Американские психологи-ученые назвали главные причины разводов и выявили, почему чаще инициаторами разводов становятся женщины. Исследователи из Мичиганского университета наблюдали за взаимоотношениями в семьях 355 супружеских пар. Исследование продолжалось 16 лет.

Супруги отвечали на вопросы о напряжении в отношениях и взаимных обидах. Говорят, что в определенные годы в семьях возникают кризисы. Ученые общались с парами в самом начале семейной жизни, на второй, третий, четвертый, седьмой и 16-й год.

Ученые заметили, что чаще разводились пары, в которых мужчины говорили о низком уровне взаимной напряженности, а женщины были больше недовольны совместной жизнью.

В 40% случаев женщины подавали на развод из-за отказа их супругов выстраивать отношения: менять свое поведение или исправлять ошибки,- сообщается на сайте Phys.org.

"Аргументы недели" писали о разводе Анфисы Чеховой и Гурама Баблишвили. Они не ужились из-за разных темпераментов.

Ученые отметили, что, очевидно, женщинам сложнее примириться с напряженностью в отношениях, и они принимают быстрее решение о разводе.