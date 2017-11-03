Альтернатива: Макаренко или фрекен Бок?

На очередной встрече экспертов в «Сигарном клубе» обсуждалась тема альтернативного образования. Этот деликатный вопрос вызвал такую бурю споров и эмоций, что присутствующие забыли о времени и вместо положенного часа дискутировали почти два. Говорили бы еще, но решили остановиться и продолжить разговор в следующий раз.

Тема российского образования назрела давно. Отказавшись от советских стандартов, общество не нашло новых подходов. Мучительные прыжки из стороны в сторону, смена программ и методик, нелепый ЕГЭ нанесли серьезный ущерб всей системности обучения. А ведь речь, по большому счету, идет о человеческом капитале нации.

Не случайно поэтому в последние годы все больше появляется альтернативных видов образования. Многие родители выбирают для своих детей вид обучения вне учебных учреждений. За основу, конечно, берется федеральный стандарт, но методика и форма процесса кардинально меняются.

Из 470 альтернативных образовательных организаций, действующих сегодня в Челябинске, треть применяет инновационные методы и технологии. Как рассказала заместитель председателя комитета по делам образования Челябинска Лариса Манекина, новые технологии работы с ребенком подразумевают выезды за город, организацию вебинаров, приглашение педагогов на дом, выбор ребенком любимых предметов и многое другое. Такой подход с детства прививает в детях ответственность, но, с другой стороны, почва для реализации семейного обучения пока не подготовлена.

И хотя муниципальные службы контролируют семейное образование, без проблем не обходится. Лариса Юрьевна привела несколько примеров, когда обучавшиеся на дому ученики не смогли сдать аттестационные экзамены, поскольку этому предмету уделяли меньшее внимание при обучении. «Например, ребенок сдает все экзамены, кроме «Обществознания». И теперь ему можно сдать один этот экзамен только через год. И чем он будет этот год заниматься?» - вопрошает чиновница.

С ней согласна член Общественной палаты Челябинской области Елена Сыркина, которая добавляет, что кроме этого дети, учащиеся вне образовательных учреждений, теряют и различные льготы и статус, оставаясь учащимися, но не школьниками. Хотя, безусловно, такая форма обучения имеет право на жизнь, если ее подкрепить правильной методической базой.

Альтернативного образования в рамках государственного заказа в России и Челябинске пока нет. Такая форма обучения приемлема для детей, которые в силу различных причин не могут учиться в общеобразовательных школах. Так считает директор челябинской гимназии №1 Дамир Тимерханов и добавляет, что в целом считает российское школьное образование неплохим, а для альтернативного мы еще не созрели. Хотя бы потому, что для этого нет квалифицированных педагогов.

С последним утверждением согласился и руководитель IT-компании «ТРИДИВИ» Дмитрий Морозов, который рассказал, что, не надеясь на качественные государственные преподавательские кадры, их компания создала частную школу для детей с семи лет, где готовят для себя будущих программистов. И пусть не все ребята станут Биллами Гейтсами, но устроиться в жизни всегда смогут, поскольку воспитанники этой школы уже в десять лет делают приложения к смартфонам, а к 15 годам начинают создавать платформы для мобильных телефонов.

Однако участники экспертного клуба согласились, что такой подход имеет мало общего с альтернативным образованием, поскольку его узкая направленность больше походит на кружок, в котором ребенок получает дополнительные знания. При этом некоторые эксперты высказались в том смысле, что в современной жизни появились такие направления, которые не требуют классического и высшего образования.

Впрочем, таких узко направленных роботов директор екатеринбургской компании «741 Studios.ru» Максим Грохульский ласково называет быдлокодерами. По его мнению, работников, которые сутками напролет тупо стучат по клавишам клавиатуры, - миллиарды, учитывая население Китая и Индии. Но в IT-индустрии сегодня, в первую очередь, ценятся личности, которые умеют мыслить, что невозможно без всестороннего образования. В то же время современная школа не успевает за переменами в развитии мира и не устраивает никого – ни работодателя, ни родителей, ни самих учеников. Отсюда и появляется тема альтернативного образования - как своеобразный протест против существующей образовательной системы. Но это, по словам северного гостя, вынужденный суррогат, на основе которого, возможно, появится новая школа.

Челябинский политолог Андрей Лавров на этот счет высказался еще жестче: «Доказано, что 80 процентов населения планеты не способны мыслить по определению. А самые распространенные в сегодняшней России профессии – это продавец, водитель и охранник. Вот их, как роботов, школа и готовит. Вся беда – в отсутствии педагогов. Нет личностей в преподавательской среде. Учитель десятилетиями долдонит только свой предмет, убивая в ребенке желание мыслить и думать».

Хотя, конечно, личности в педагогической среде есть. Но – мало. В качестве примера руководитель театральной лаборатории «Метро» челябинского лицея №31 Тамаз Гачечиладзе привел своего директора, в кабинете которого в одной вазе лежат конфеты и шахматные фигуры – чтобы конфеты были умнее, а шахматы слаще. Но в первую очередь мировоззрение ребенка формируется в семье, в каждой из которых свои приоритеты. Кто- то из родителей желает, чтобы его отпрыск был богатым человеком, а кто-то с детства приучает к литературе. Поэтому и выбор разный – лицей или общеобразовательная школа.

Говоря о развивающейся системе альтернативного образования, специалисты зачастую видят только одну сторону – мотивацию родителей. Но при этом забывают о мотивации детей. А ведь только классическое образование способно воспитать всесторонне развитую личность, полагает глава представительства в Екатеринбурге Агентства стратегических инициатив в УрФО Даниил Мазуровский. Общее образование необходимо для того, чтобы в будущем сделать человека конкурентоспособным. Школа формирует для ребенка картину мира, указывает его роль в жизни и обществе, учит реализовать себя. Другое дело, что школа в целом не меняется последние лет сорок, отставая от современных реалий. Нынешние дети родились в эпоху интернета и гаджетов, поэтому семейное образование пытается нивелировать огрехи школы, правда, при этом сильно проигрывает в системном подходе.

В конечном счете эксперты сошлись во мнении, что общее образование безусловно нужно, а альтернативные формы – вопрос будущего. Возможно, даже скорого. А еще необходимо развивать качественное дополнительного образования. Кто знает, может, симбиоз классического и дополнительного образования и есть та самая альтернатива?