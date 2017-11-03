Психологи выявили причину депрессии и алкогольной зависимости

Американские ученые провели серьезное исследование и выявили, почему некоторые люди во взрослом возрасте склонны к депрессии, становятся зависимы от алкоголя или склонными к другим расстройствам психики.

Ученые из Мичиганского университета доказали - все из детства. Психологи выявили, что более склонными к психическим расстройствам люди, кого родители в детстве воспитывали с применением физической силы, давали "ремня" или просто "шлепали".

Доцент кафедры социальной работы Мичиганского университета Эндрю Гроган-Кейлор уточнил, что, шлепая ребенка, родители не хотят применять физическую силу с целью нанести ребенку травму, а вызвать ощущение боли. По мнению родителей, это воспитательная мера, а не вид насилия над детьми. Ученые решили изучить это подробно. В исследовании приняли участие более 8,3 тысячи человек. Респонденты отвечали на вопрос, как часто их шлепали или били ремнем до достижения совершеннолетия, применяли ли родители физическое насилие, оскорбление и унижение, - сообщает РИА Новости.

Около 55% участников исследования признались, что их шлепали в детстве. По результатам исследования известно, что у людей, переживших это, наблюдается повышенная склонность к депрессии, попытки покончить с жизнью, злоупотребление алкоголя, потребление запрещенных веществ.