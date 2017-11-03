СМИ пишут о тайных переговорах с Украиной по Ан-124 «Руслан»

Россия и Украина готовы возобновить сотрудничество по грузовым гражданским самолетам Ан-124–100 «Руслан».

Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» и украинская госкорпорация «Антонов» ведут закрытые переговоры по продлению летной годности самолетов «Руслан».

О том, что конфликт России и Украины вокруг продления летной годности Ан-124–100 может разрешиться и ведутся переговоры о сотрудничестве, сообщили несколько источников в авиаотрасли, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, взаимодействие России и Украины в авиапроме было прервано после вхождения Крыма в состав РФ. В сотрудничестве заинтересованы как Москва, так и Киев. Но окончательное решение пока не принято из-за сложных взаимоотношений между двумя странами.

Пока есть понимание о стоимости услуг и месте проведения работ. Украинские самолетостроители приедут в Россию на ульяновский завод «Авиастар-СП» для выполнения работ.

«Антонов» по распоряжению правительства Украины вышел из украинско-российского СП «ОАК—Антонов» в сентябре 2015 года. В январе 2016 года предприятия, входившие в состав украинского концерна, были переданы в управление «Укроборонпрому».

В парке компании «Волга-Днепр» 12 «Русланов», которые выполняют чартерные грузовые перевозки.

Держателем сертификата АН-124-100, разработанного еще в СССР, остается «Антонов». По его условиям процедура продления ресурса должна производиться каждые 4 тысячи летных часов, хотя сам назначенный ресурс — 50 тысяч часов, 10 тысяч полетов и 45 календарных лет.